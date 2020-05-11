蘋果公司正在研究一項提案，將其近五分之一的生產能力從大陸轉移到印度，並通過其合約製造商提高其本地製造能力，並在未來五年內實現價值400億美元的生產。

據印度《經濟時報》報導，該報告援引印度高級政府官員的話說，他們期望蘋果生產價值高達400億美元的智慧手機，主要用於通過其合同生產商緯創資信和富士康的出口，並利用最近公佈的生產關聯激勵（PLI）計劃帶來的好處。 。

今年3月，印度聯邦內閣做出了重大決定，以加強電子元件，半導體和移動領域的製造，包括啟動了三個不同的計劃-與生產相關的激勵計劃（PLI）-促進電子元件和半導體製造的計劃（SPECS）-電子製造集群（EMC）2.0

PLI計劃提供了與生產相關的激勵機制，以提振國內製造業並吸引大量投資，涉及手機製造和特定的電子元件，包括組裝，測試，標記和包裝（ATMP）單元。

印度總理莫迪（Narendra Modi）於去年12月28日會見了蘋果、三星和本土手機製造商Lava的高層，這啟動了推出激勵措施以吸引高科技製造業進入印度的進程

印度一直在嘗試在智慧手機項目上建立強大的國內製造業，根據該計劃逐步對智慧手機零件徵收關稅，從2016年的基本配件（如充電器）開始，一直到觸控螢幕。

自2017年以來，緯創已經在其班加羅爾部門生產蘋果的低價iPhone SE機型。目前，它也在那裡組裝iPhone 6S和7型號。緯創在班加羅爾的第二家iPhone工廠將生產iPhone 7和8型，其中一些將出口。

緯創通的競爭對手富士康去年開始在印度生產iPhone XR機型，該公司已經在當地組裝PCB。但是，印度仍然依賴大陸來供應其他智慧手機零件，例如顯示螢幕和相機模組。2018年，三星在印度諾伊達開設了全球最大的手機工廠。

(中時電子報)