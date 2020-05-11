日本天團「SMAP」成員木村拓哉能唱、能演還會主持，名氣遍及全球，堪稱「日本公有財」，然所屬社傑尼斯對於旗下藝人規範甚嚴，不但有禁愛令，對偶像們的肖像權也嚴格把關，直到2年前才逐步解禁，讓男神有機會透過社群分享生活點滴，而粉絲近日驚喜發現木村拓哉開了IG帳號，果真男神威能全開，才一晚就有70萬人追蹤。

終於盼到木村拓哉開IG！男神本月9日開通了個人IG帳號「takuya.kimura_tak」，第一則po文顧全禮儀，跟大家報告個人最新動態，表示新戲《BG終極保鑣2》因疫情關係還在停工中，但他沒有鬆懈，保持著隨時可拍攝的狀態，一等疫情穩定一定秒回拍片現場，不好意思讓粉絲久候，但也帶來好消息，那就是預告將成立粉絲俱樂部，希望能跟粉絲更拉近距離，也承諾會透過IG跟大家分享生活中的點點滴滴，讓人超期待。

傑尼斯近來在社群這塊大幅放寬界線，之前「山P」山下智久已先一步開通IG，木村拓哉成為傑尼斯社內第二位開設IG帳號的藝人，而男神開玩IG後，追蹤部分「搶頭香子民」讓人驚喜也毫不意外，那就是太太工藤靜香跟兩個女兒心美、光希，讓外界超期待一家人之後會在IG上有什麼精彩的互動。

(中時電子報)