總統府祕書長陳菊520後可能接任監察院長，國民黨高雄巿議員11日質疑，陳菊在高雄巿長任內，所屬公務員涉貪逾百件，所涉及的慶富案、氣爆案，還在監察院調查中，如果擔任院長，難保不會「監」守自盜，淪為新東廠。

國民黨議員黃香菽、陳麗娜、蔡武宏11日質疑陳菊在高雄巿長任內，所屬公務員涉貪105件、起訴194人，她的愛將趙嘉寶也因貪汙被抓。如真被提名，是對歷任監察院長陳履安、王作榮、錢復、王建瑄、張博雅等人的羞辱。

陳麗娜表示，目前慶富案、氣爆案還在監察院調查中，除了慶富案高銀聯貸疑有弊端，前海洋局長王端仁也涉嫌幫忙喬地，氣爆46億善款，被拿來做代位求償，以及其他非氣爆相關用途的使用是否恰當，監察院也在調查。

蔡武宏則說，高雄港20工區案6年過去，交通部、港務公司一拖再拖，造成國有資產可能損失11億元，高巿府都發局已打算彙整資料，移送監察院調查，陳菊若當上監察院長，這些案子恐怕就是肉包子打狗，有去無回。

(中時 )