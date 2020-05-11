漁會甲類會員紓困申請需親自辦理，苗栗縣南龍區漁會、通苑區漁會宣導民眾分流辦理紓困申請，並投入大量人力協助漁民填表，11日申請首日漁民配合政策與防疫作為，快速且順利完成申請。

南龍區漁會日前已在網路上公告，民眾可分流前往申請，期限內完成即可，並要求戴口罩等措施、規畫2樓寬敞空間辦理紓困申請，在桌上張貼表格填寫範例，讓申請民眾正確填表，另也在1樓協助長者填表、繳交文件。

南龍區漁會總幹事顏德坤指出，經統計約有6000多位漁民符合資格，11日投入近20多人協助，讓民眾快速完成申請，過程不到3分鐘，另也派員在一旁協助漁民填寫表格，估計超過600人完成申請。

通苑區漁會總幹事楊資暖表示，漁會約有2000人符合申請資格，向民眾宣導不必搶在首日申辦外，也投入10多位人力及臨時人員，並在場說明規則、協助填表等，獲民眾配合，過程順利。

(中時 )