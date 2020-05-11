陳庭妮與導演洪子烜合作影展形象廣告。（盧禕祺攝）

【2020台北電影節】誰都不能阻止我看電影：2020台北電影節形象廣告

陳庭妮11日以影展大使身份出席第22屆台北電影節記者會，這次在《誰都不能阻止我看電影》影展形象廣告她再度突破演出，扮演武打特務展身手，表現亮眼。她在片中不論從飛踢到摔人全都親自上陣，初次嘗試武打戲一打就上癮，也對外喊話：「其實手長腳長的人，也是可以拍武打片的，我一直想要接女打仔的演出，可是一直沒有辦法演出，台北電影節圓了我很大的夢想。」

陳庭妮經歷一個月動作訓練，花了一整天拍攝完成，她苦練的結果連導演洪子烜大讚：「本來以為個子高的人協調性不好，但她進步速度很快，呈現效果好！拍完時還意猶未盡，問我『蛤？收工了呀，這樣拍的量夠剪輯嗎？』」問起陳庭妮拍攝是否有皮肉傷，她自信地說：「平常有運動習慣，會重訓、跑步、做瑜伽，所以隔天身體沒有特別痠痛，不過比較抱歉的是陪我練習的武術指導，擔心會弄傷他們。」她坦言過去因為演出電影《盜命師》時，扮演鋼管女郎傷到腰，所幸現在並無大礙。

陳庭妮因形象廣告首次嘗試武打戲。（台北電影節提供）

陳庭妮也分享自己熱愛一個人看電影，可以盡情地展現喜怒哀樂的情緒，不過她回憶曾被路人情侶嘲諷：「她好可憐喔，一個人來耶！」讓她哭笑不得。她也分享有一次看片哭太慘，隔壁陌生男生遞了紙巾過來，她笑說：「其實他也哭了，可能是我哭得太大聲吧！」她透露自己也常跑影展觀影，親自回覆粉絲私訊，一塊討論電影情節，相當親民。

陳庭妮擔任2020台北電影節影展大使。（盧禕祺攝）

日前剛結束《火神的眼淚》拍攝的陳庭妮，剛好碰上疫情空擋，她也趁這段時間從角色慢慢抽離，回歸自身，「防疫期間在家多了很多自己的時間，最近在家整理房間之外，也花了很多時間把自己收藏的DVD又重新拿出溫習，像是重看了我小時候很喜歡的電影《螢火蟲之墓》，有些會發現自己當時尚未領悟的片段和情感。」第22屆台北電影節於6月25日至7月11日舉行。

(中時 )