繼觀光紓困後，業界急盼復甦，解除數十萬從業人員的「生計警報」。為兼顧觀光及防疫，交通部長林佳龍已指示研議推動「防疫旅遊」，針對觀光、旅行、旅宿業三大產業，補助組團跨區互訪遊程及住宿，類似人才培訓「2.0戶外教學版」，此方案待觀光局研議後，由交通部與指揮中心協調，於適當時機正式啟動。

已連續29天沒有新增本土個案，林佳龍也說，連30天即可啟動「防疫旅遊」；交通部官員表示，依指揮中心判斷，現行政府尚無須升高管制強度，觀光業可望從國旅開始逐步復甦；第一階段將從食、宿、遊、行四面向研擬方案，補助觀光業以「專家踩線團」形式，由標竿業者跨區訪視觀摩食、宿、遊、購、行等。

官員表示，盼「防疫旅遊」能建立觀光產業防疫指引、挖掘特色遊程、豐富國旅內涵，達到防疫標準化、帶動國旅品質提升等目標，讓觀光產業者先帶起示範作用，讓國人安心，建立在國內旅遊信心，逐步提振觀光旅遊市場。

官員表示，第二階段「安心旅遊」初步規劃，在國際旅遊警示尚未解禁，民眾無法出國時，鼓勵大家留在國內優質旅遊、體驗台灣各地特色，觀光局將改善以往國旅補助方案，簡化補助旅遊型態單純化，流程簡化讓國人申請方便，產業易於核銷。

官員表示，將參考「防疫旅遊」推薦的特色遊程予以獎助，讓旅行、旅宿、觀光遊樂及旅運業者合作，擴大國內觀光及相關產業復甦；目前仍由觀光局研擬中，旅遊活動分階段鬆綁時程，也尚待會同指揮中心確認。

官員透露，交通部已著手為疫情後的觀光復甦預作準備，國旅需要國家投入資源、提高動能，推出的形式希望能超越去年及前年的國旅補助，更精準、有效地促進觀光發展及品質提升；若是旅客補助，時間上則需考量避開暑假旺季等，細節仍須進一步研商，觀光局也將加強諮詢業者及專家學者的建議。

(中時 )