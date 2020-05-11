臉書化名「許少」的網友，在他直播拍賣時，嗆他「欸宏感員林相找」，讓他相當氣憤，且不只有他受害，有多名直播網友遭嗆，才找到他人希望其家屬能約束他，避免更多人受害。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

胡凱彬說，化名許少的網友，時常在臉書發表嗆人文章，還盜用他人照片。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

胡凱彬也在現場開直播跟網友自清，希望酸民可以停止謾罵。(吳建輝攝)

彰化知名直播主胡凱彬，涉嫌糾眾毆打一名許姓少年，胡凱濱今天出面澄清，表示起因是臉書化名「許少」的網友，在他直播拍賣時，嗆他「欸宏感員林相找」，讓他相當氣憤，且不只有他受害，才找到他人希望其家屬能約束他，避免更多人受害，但強調他絕對沒有毆打被害人。

據了解，警方當天有到現場，將湖等３人代會，但另一批同樣遭嗆的莊、陳２男，在警方到場時已先離開，警方事後通知莊、陳到案說明，訊後依傷害、聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌移送法辦，胡凱彬與２員工則無保請回。

胡凱彬今天出面澄清，他強調當天直播全程都有錄影存證，對天發誓他絕對沒有打人，今天也開直播跟網友自清﹑他說當天許男父親陪同他出面，是他父親喝斥許男下跪跟他們道歉，不是他叫許男下跪，他馬上請他起來，只希望他能好好做人

胡凱彬說，當天到許男工作的洗車廠，其老闆告訴他，並非第一次有人找上門，許男常常在臉書上發文嗆人，他也告誡他好幾次了，但就是學不乖，他應該是有一些精神上的狀況，目前也有在就醫當中。

胡凱彬表示，當天是有另一組遭嗆網友要過去找他，他主動詢問是否可以同行，希望透過直播讓大家看清楚酸民長相，所以事前完全不知道許男身心狀況，到現場才發現許男與其父親也非常辛苦；有網友質疑他請許男回辦公室是要施暴，他強調是希望他能到現場，感受直播主的辛苦。

員林分局副分局長蕭小林表示，當天該網路事件有進行網路監看，也有接獲民眾通報，警方抵達現場後隨即要求停止直播，並將胡等3人帶回，因莊、陳在警方抵達前已離開現場，事後約談陳、莊2人到案，莊男因有毆打被害人，全案已依法移送。

(中時 )