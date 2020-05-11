3月經常性薪資少於2月 近40年來首見 17:102020/05/11 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 主計總處11日發布薪資調查指出，受疫情影響，3月經常性薪資較2月下滑0.01％，為民國70年以來首見。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今（11）日發布薪資調查指出，受疫情影響，3月經常性薪資較2月下滑0.01％，這一下滑情況為民國70年以來首見，這也使得3月經常性薪資年增率跌破2％，創下近3年同月最低。 國勢普查處副處長陳惠欣表示，3月經常性薪資向來都比2月高，今年卻出現下滑，這是民國70年以來首見。此外，3月受僱人數也比2月減少1.9萬人，這也是金融海嘯以來首見，顯見疫情影響勞動市場日趨明顯。 她指出，由公務資料研判，4月的受僱人數、經常性薪資的下滑的情況會比3月更劇烈一些。 (工商 ) #經常性薪資 #首見 #民國 #下滑 #疫情影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情影響曝光 拜登民調領先縮水 04:102020/05/07 全球財經 新增1境外 首見防疫旅館住客確診 04:102020/05/07 生活新聞 疫情影響、回收價跌 資收關懷計畫上限再增1500元 12:012020/05/07 生活 王品Q1每股虧損1.98元 五年首見 19:132020/05/07 財經 受疫情影響 葡萄觀光果園遊覽車銳減近6成 20:332020/05/07 生活 Costco單月營收近10年來首見下滑 20:422020/05/07 財經 首見由總統掀起的「退報運動」 04:102020/05/08 兩岸藝文 EPS -1.98元 王品單季虧損 五年來首見 04:102020/05/08 財經要聞 《國際金融》比特幣漲破1萬美元 2月來首見 14:152020/05/08 財經 疫情影響異地員工回台過節 台泥代送祝福 16:102020/05/08 生活 財經熱門新聞 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 美半導體自主勢不可擋 台積電兩邊通吃時代告終？ - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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