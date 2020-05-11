主計總處今（11）日發布薪資調查指出，受疫情影響，3月經常性薪資較2月下滑0.01％，這一下滑情況為民國70年以來首見，這也使得3月經常性薪資年增率跌破2％，創下近3年同月最低。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，3月經常性薪資向來都比2月高，今年卻出現下滑，這是民國70年以來首見。此外，3月受僱人數也比2月減少1.9萬人，這也是金融海嘯以來首見，顯見疫情影響勞動市場日趨明顯。

她指出，由公務資料研判，4月的受僱人數、經常性薪資的下滑的情況會比3月更劇烈一些。

(工商 )