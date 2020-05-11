澳洲政府先前要求徹查新冠病毒的來源，引起陸方不滿。有傳聞指，大陸正考慮向澳洲進口大麥加徵關稅。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）10日表示，十分關注相關消息，若中方付諸實行，將透過世界貿易組織（WTO）等管道爭取權益。

澳洲糧食生產協會主席威德曼（Andrew Weidemann）透露，大陸商務部日前通知澳洲糧食生產商，中方尚未敲定的關稅可能包括高達73.6%的傾銷差價，並把補貼保證金最高增加至6.9%。他又透露，中方指摘澳洲破壞中國的大麥市場。

澳洲總理莫里森11日在坎培拉回應，若中方此舉是為了報復澳洲要求徹查新冠病毒源頭，他會感到非常失望。他表示：「中方還未將此舉與其他議題扯上關係，如果是報復的話，我會極度失望，我目前仍沒有理由相信他們會那樣做。」

美國共和及民主兩黨27名國會議員也致函澳洲駐美大使西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos），表示支持盟友之意，並批評中國威脅對澳洲經濟報復。

澳洲目前是大陸最大的大麥供應國，超過一半大麥運往中國，中國每年向澳洲出口約15億至20億澳元大麥。

(中時 )