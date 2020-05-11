中國浙江省杭州市錢塘新區下沙派出所接獲網友報案，表示在抖音上刷到一名憂鬱症患者吃安眠藥自殺，定位在杭州；隔3分鐘後，又有一位男醫生報案，他表示再刷微信朋友圈時，看到一條好友吃安眠藥自殺的訊息，也是定位在杭州。

根據《杭州交通918》報導，由於2條報警內容一致，警方很快地就找到了該名自殺女子王女，她是一名抖音主播，暫住在杭州市某租屋中。具網友透露消息指出，王女在抖音直播間發布死亡預告，上面寫著「再見世界」，之後她便將安眠藥吞下，還表示「安眠藥的味道很好，不苦也不疼。」

（圖／翻攝杭州交通918）

警方查到王女居所住址後，立刻趕往現場，並通知救護車支援及聯絡王女家屬。警方抵達王女租屋處後，發現房門緊閉，且多次敲門也無人回應，正當他們決定要破門進入時，一名自稱是王女老公的年輕男子匆忙趕到現場，表示老婆在朋友圈PO文說要自殺，要求警方趕緊讓他進去。由於大門被反鎖，警方和老公合力將門撞破，入內後發現王女平躺在床上，上有意識，地板上則是散落一地的安眠藥包裝袋。

經了解，王女長期患有憂鬱症，目前處於藥物治療階段，但因當天未正常服藥，才導致病情發作，一口氣服用了2包30多顆的安眠藥。之後，王女被送上救護車到醫院治療，所幸救援及時，脫離生命危險。

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(中時電子報)