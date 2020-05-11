台南的國際夥伴又多一位！台南市長黃偉哲11日在市府親筆簽署「台南市與西柯紋納市互為友誼城市意向書」，並開心地向市民朋友宣布，台南的國際交流不因疫情停擺，與美國加州西柯紋納（West Covina）市正式締結為友誼城市，未來將朝教育、文化和商業等領域拓展交流，造福兩地市民。
市府指出，兩市的締盟的因緣，始於台南市議長郭信良今年2月訪美時牽線。當時，西柯紋納市長吳桐淮向郭議長表示盼能與台南締盟，黃偉哲知悉後，立刻去信與吳市長進一步詳談，才有今天的締盟佳音。
不過，黃偉哲也考量新冠肺炎疫情期間不宜會晤，由兩市代表改以線上商討締盟細節，並以「老派」的書信往返方式簽署意向書，由黃偉哲簽妥後將意向書正本寄返西柯紋納市，供吳桐淮留存，並預計疫情和緩後，雙方再聚首暢談交流事宜。
黃偉哲表示，兩市的締盟可謂是親上加親，吳市長是台南子弟，對故鄉有深厚的情感，他為兩市能夠締盟感到興奮，並感謝市議會訪美團的牽線，促成今日的締盟佳音。
黃偉哲還說，前陣子全球新冠肺炎疫情嚴峻，市府特地寄送慰問信及台南的好麵，到美日等地的姐妹市及友誼市為各地市長加油打氣，那時雖尚未與西柯紋納市締盟，但也寄了一分給吳市長，作為彼此情誼的萌芽。
市府強調，目前台南共有44個國際姐妹市及友誼市。其中，位於美國南加州的西柯紋納市，是台南在美國加州的第3個締盟城市；另2個城市為位於北加州的姊妹市蒙特麗市（Monterey City）與聖荷西市（San Jose City），都有數十年的締盟情誼。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。