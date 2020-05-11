台南市長黃偉哲開心宣布台南市與美國加州的西柯紋納市結為友誼城市。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南的國際夥伴又多一位！台南市長黃偉哲11日在市府親筆簽署「台南市與西柯紋納市互為友誼城市意向書」，並開心地向市民朋友宣布，台南的國際交流不因疫情停擺，與美國加州西柯紋納（West Covina）市正式締結為友誼城市，未來將朝教育、文化和商業等領域拓展交流，造福兩地市民。

市府指出，兩市的締盟的因緣，始於台南市議長郭信良今年2月訪美時牽線。當時，西柯紋納市長吳桐淮向郭議長表示盼能與台南締盟，黃偉哲知悉後，立刻去信與吳市長進一步詳談，才有今天的締盟佳音。

不過，黃偉哲也考量新冠肺炎疫情期間不宜會晤，由兩市代表改以線上商討締盟細節，並以「老派」的書信往返方式簽署意向書，由黃偉哲簽妥後將意向書正本寄返西柯紋納市，供吳桐淮留存，並預計疫情和緩後，雙方再聚首暢談交流事宜。

黃偉哲表示，兩市的締盟可謂是親上加親，吳市長是台南子弟，對故鄉有深厚的情感，他為兩市能夠締盟感到興奮，並感謝市議會訪美團的牽線，促成今日的締盟佳音。

黃偉哲還說，前陣子全球新冠肺炎疫情嚴峻，市府特地寄送慰問信及台南的好麵，到美日等地的姐妹市及友誼市為各地市長加油打氣，那時雖尚未與西柯紋納市締盟，但也寄了一分給吳市長，作為彼此情誼的萌芽。

市府強調，目前台南共有44個國際姐妹市及友誼市。其中，位於美國南加州的西柯紋納市，是台南在美國加州的第3個締盟城市；另2個城市為位於北加州的姊妹市蒙特麗市（Monterey City）與聖荷西市（San Jose City），都有數十年的締盟情誼。

(中時 )