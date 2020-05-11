一波未平一波又起！北市兆如老人安養護中心日前遭議員李慶元爆料涉嫌虐待老人，李慶元今再指控，該中心去年至今有11起院內疥瘡個案，卻未主動通報，違反《傳染病防治法》，兆如老人安養護中心則澄清，絕無虐待長者事或知情傳染病不報，雙方各說各話，北市府已介入調查。

李慶元表示，黃姓住民今年3月20日被送進萬芳醫院急診救治，確診罹患傳染病疥瘡，並在4月5日去世，但兆如的護理紀錄未曾發現疥瘡，只有由兆如巡檢醫師去年11月以後，開給黃姓住民口服止癢藥，長達1年多來，兆如對黃姓住民做出極不人道的虐老行為，將她雙手綁在床緣，不讓她抓癢。

「令人心痛！」李慶元說，疥瘡是由疥蟎感染皮膚導致激烈搔癢的傳染病，傳染力強，感染後的搔癢感覺生不如死，但兆如不但没有紀錄佐證有做過任何皮膚警示及防治措施，社會局、衛生局更是被矇在鼓裡，至今没有因應作為。

兆如安養護中心澄清，黃姓住民過去已多次經巡查醫師看診，都沒有診斷出疥瘡，到萬芳醫院住院後才確診，但中心並非醫療機構，只是長照機構，不應以此認定有怠忽或照顧不周。

兆如強調，中心已於10日請來2位皮膚科專業醫師針對養護部門全體住民皮膚檢查，243人中只有1位檢驗出疥瘡，絕無照顧不周導致院內疥瘡群聚感染之事。

社會局表示，該中心稱去年監視器畫面已被覆蓋，目前尚查無兆如虐待長者事證；衛生局疾管科長余燦華表示，衛生署疾管局去年12月23日已修訂傳染病通報定義指引手冊，傳染病疥瘡已納入其他法定傳染病，依《傳染病防治法》須主動通報地方主管機關，會釐清兆如老人安養護中心是否涉及知情不報，若有違法，可依法開罰1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

(中時 )