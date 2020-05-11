美國智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)最新報告指出，在新冠肺炎疫情爆發與陸美第一階段貿易協議生效時間幾乎重疊，根據相關數據評估，北京當局無法遵守承諾完成今年度的美國商品採購額度，在這樣的情況下，川普政府可能採取3種不同的選項，來解決大陸沒有遵守承諾的情況。

據CNBC報導，CSIS預測，到2020年全年，美國對陸的商品出口額僅為600億美元(約1.8兆元新台幣)，遠低於今年1月中旬簽署的陸美第一階段貿易協議中所規定的1,866億美元額度。

CSIS資深大陸專家Scott Kennedy在報告提到，上述所提到的狀況雖是最壞情況下的景象，因為隨著經濟逐步回穩，大陸在今年下半年對美商品採購的額度可能增加，這樣的幅度對於總體來看仍不會有所改變。

Scott Kennedy表示，美對陸的商品出口在2020年第一季度年減10%，這引用了美國商務部的數據。至於美國相關的服務輸出數據尚未公布，但從大陸旅遊產業崩潰以及美國大學提前關閉，在這方面的數據也不容樂觀。根據數據來看，以下是陸對美國商品採購幅度下滑的主因：

能源出口下降33.3％，商用飛機的銷售基本為零，汽車銷售下降46.9％，大豆出口下降39.4％。由於大陸爆去年發非洲豬瘟，導致大陸豬肉短缺嚴重，美國未能掌握這空前高漲的需求機會，原因與新冠肺炎疫情影響，導致許多美國肉類加工廠停止生產。

Scott Kennedy的報告還提到川普政府可以選擇3個方式，解決北京未遵守貿易協議內容：第一，將重新與陸方協商貿易協議內容，若結果失敗，美國將對陸加徵關稅；第二，對陸加徵關稅，並宣布退出協議；第三，體認陸方已經盡所有努力，並在疫情恢復後提高對美商品進口額度。

上周美國貿易代表署(USTR)才與大陸商務部通話，確認雙方將落實陸美第一階段貿易協議，但卻在12小時之後，川普卻對媒體聲稱，陸美關係取決於協議執行，但目前對於貿易協議前景相當糾結，他也還沒有作出決定，等於是對陸美貿易代表穩定軍心一舉潑冷水。

(中時電子報)