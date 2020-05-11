◎各國解封蠢蠢欲動 張上淳曝警訊

新冠肺炎至今仍無疫苗研發成功，但各國對於解封紛紛蠢蠢欲動，對此指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，這次疫情從一開始就預估是長期抗戰，從新冠肺炎的特性與表現上來看就可知與SARS有極大不同，因此不容易快速圍堵。

◎酒店、舞廳何時解禁？黃偉哲：近日找業者溝通

台灣已經連續29天本土零確診病例，酒店、舞廳何時解禁？近日已發各界關注。台南市長黃偉哲11日認為，在兼顧酒店、舞廳業者及員工生計，以及避免成為防疫破口，近日將找業者溝通，了解能否達到中央流行疫情指揮中心訂定的戴口罩、洗手、保持社交距離等標準。

◎錢櫃大火救出百餘人 靠這些人臨場反應

錢櫃大火發生約半個月，由於大樓內消防安全設備遭關閉，未能在火災發生時作動，因此外界都相當好奇，台北市政府消防局當天到底是如何迅速疏散200名民眾、救出156人。深入探訪，發現不只是第一時間接獲報案的值勤員、第一時間到場的現場指揮官、以及進入搜救的帶隊官，每一名消防員在現場發揮臨場判斷、即時反應得宜，才能順利救出大批民眾、降低死傷。

◎台灣KIA換將 李昌益接總裁

KIA台灣總代理森那美起亞汽車換將，由在台灣汽車產業擁有25年資歷的李昌益擔任總裁，期望借重其深厚的行銷、銷售、市場開發、品牌管理專業與經驗，帶領森那美起亞汽車經營團隊，持續務實深耕台灣市場，提供消費者最佳的KIA用車體驗，並秉持森那美集團「永續經營」的企業信念，開創森那美起亞汽車新局面。

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(中時電子報)