台灣線上零售廠商富邦媒(8454)momo自結4月合併營收48.2億元，年增28.9%，續創歷年同期新高。momo購物網今年以「線上逛百貨」為主軸，拉攏百大品牌為母親節買氣助攻，再加上5月續推「5購好買季」活動，推升業績穩定成長。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，109年前4月合併營收199.3億元，年增28.8%。

富邦媒表示，4月成長動能來自momo網路購物表現優異，年成長34.9%，佔整體營業額逾9成，其中行動購物業績年增43.6%，佔比達70%，5大品類也持續成長，其中以居家生活年成長51%、美妝保健年成長39%，以及健康休閒年成長33%幅度最高。

另外，台灣疫情雖然趨穩，但是宅經濟商機持續延燒，其中最旺的三大消費趨勢，包括「居家烹調」續熱，其中生鮮冷凍食品4月買氣年增高達1.5倍。

在疫情未完全消退之下，「居家健身」也是許多民眾網購首選，帶動重訓器材、健身器材、瑜珈體適能等銷售成長高達1倍。

富邦媒表示，momo購物網今年以「線上逛百貨」為核心主軸，母親節檔期專櫃美妝品牌年銷售成長約2倍、品牌按摩椅也有超過1倍成長。

(時報資訊)