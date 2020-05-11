以色列發生一起建築工地意外，一名男子頭部慘被一根鐵條從右耳附近的眼窩插入，從左邊臉頰貫穿，奇蹟的是，這名男子當下「完全不感覺疼痛」，只記得自己不斷大叫想要找人幫忙，幸好在歷經長達10小時的手術後保住了一命。

根據《Mail Online》報導，一名住在耶路撒冷、46歲的建築工程師拉赫曼(Kamel Abdel Rahman)，4月視察為家人蓋的公寓時，他在爬到2樓的過程中，因為一個踩空不幸跌落，正好摔在一根鐵條上，他回憶當下情況，「我整個人無法動彈，所以只能拼命大叫，當時我意識清楚，但是一點都沒有痛的感覺，我也不曉得怎麼解釋」。

家人在聽到呼救聲趕到現場，卻被駭人的狀況給嚇了一跳，因為他臉上被鐵條貫穿，這支又尖又銳利的鐵條，刺穿他的頭顱，從左下臉頰直接刺穿至右眼窩，拉赫曼當下立刻被送往醫院，醫生做了斷層掃瞄發現，發現鐵條剛好避開了2條向大腦輸送血液的主要動脈，不過還是擔心貿然取出會引發腦出血，所以找了多位專家研究，醫療團隊在花了多個小時後，總算將卡在他頭中的鐵條給取了出來。

根據醫療隊表示，拉赫曼傷口的腫脹情況好轉後，進行了第2次更精密的手術，確保修復從他腦中所漏出的腦脊髓液，這次的手術時間長達10小時。拉赫曼在上周順利出院並表示，醫療團隊拯救了他言語和行走能力，他實在無法用言語來表達這份感激心情。

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(中時電子報)