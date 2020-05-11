國軍269旅黃姓中尉在營區輕生，他的母親家屬控訴士遭到霸凌才導致黃員想不開，日前家屬更出面爆料，表示他死前在手掌上畫了一支刀，下面滴3滴血，旁邊還畫了一隻烏龜，寫了一位上兵的名字，似乎是刻意留下遭霸凌輕生的原因和線索，希望檢方能積極追查還給兒子一個公道。桃園地檢署今天會同法醫解剖黃員遺體，初步勘驗除了一位同袍名字外，並無其他字樣，但字跡內容為何，桃檢表示將持續蒐集相關事證以釐清真相。

由於家屬質疑死者手掌中的字樣似乎透漏遭到霸凌訊息，因此對死因有疑義，為此桃園地檢署相當慎重，解剖時特別邀請家屬以及委任律師進行確認，但是並未確實發現家屬中所提的圖畫，只有一位同袍姓名。

據了解，黃姓中尉的母親日前曾多次舉辦記者會泣訴，「他畫了一支刀，下面滴3滴血，在旁邊畫了一隻小烏龜，這邊寫了上兵某某某，明天要公差的人，我會把他寫在手上嗎？」但軍方也解釋，手掌上的名字是支援公差的人員，兩人並不熟識，也分屬不同單位。

黃姓中尉姊姊更控訴：「我弟弟受盡了霸凌，受盡了折磨、責罵，長期工作壓力，這個會是假的嗎？他的煞車竟然被剪斷，也是在軍中，是不是太可惡了，他們想要對我弟弟做什麼。」

但如今解剖及勘驗也有了初步結果，並未如家屬所指控的部分事項，但黃員檢方仍表示，會針對家屬所提出的疑點一一進行調查，陸軍司令部也表示會全力配合，造日釐清黃員輕生真相。

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