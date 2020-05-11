嘉義縣北回太陽館將在夏至當天安排一系列活動，包括「三龍取火」傳統館慶儀式。（嘉義縣教育處提供／呂妍庭嘉義傳真）

下個月6月21日夏至當天，嘉義縣因得天獨厚位處環食帶，全縣都能看到特殊「日環食」天象，恰好嘉義縣北回歸線太陽館二館工程即將完工，縣府教育處歡迎全國民眾當天到太陽館遊一同見證讓天文迷引頸期盼的「上帝金戒指」日環食奇象，錯過就要再等195年。

嘉縣教育處長陳添丁指出，6月21日下午2點49分至下午5點26分，在嘉義縣全境都能看到特殊天象日環食，由於環食帶範圍幾乎僅涵蓋嘉縣18鄉鎮，而北回太陽館又位處北回歸線23.5度特殊地理位置，四周天際線低平且完整，是當天全台灣最佳的觀測點。

陳添丁說，當天將安排校園連線直播觀日活動，含嘉縣34所高中、國中及國小參與，從西到東另有高跟鞋教堂、故宮南院、觸口愛情大草原以及樹木銀行等共計40個單位一起加入，透過直播讓大家了解各級學校推展天文科學教育現況，同時教育處也規畫結合網紅及專家學者等製播相關轉播節目，讓本次環食帶以外的地區或國家共同見證這百年難得一見的天文盛事。

根據天文學家估算，民眾錯過今年夏至日日環食觀測的機會，恐怕要到195年後的2215年，才會在台灣地區再次遇見日環食，陳添丁說，嘉縣會把握住這一次難得的天文奇景，在太陽館園區內舉辦日環食觀日嘉年華，除進行「三龍取火」傳統館慶儀式之外，並透過窺陽管以及圭表等觀測裝置，讓來訪遊客親自體驗一年一度「立竿不見影」的夏至日特殊景象。

(中時 )