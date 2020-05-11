民眾只要透過APP申請，同意授權醫院提供就醫資料，就能夠過安全的區塊鍊加密技術，安全的傳輸較私密的就醫資料。(吳建輝攝)

系統會自動顯示民眾，選擇須提供的相關檢查報告，讓民眾不再迷惘，只要敲敲手指，就能完成理賠作業。(吳建輝攝)

區塊鏈技術是利用密碼學，透過串接串聯加密來保護文字紀錄，目前最大技術應用多半在數位貨幣，像是比特幣，而現在就有保險業者，利用區塊練絕對安全的特性，與醫療院所合作，推出區塊鍊快速理賠APP，病患能線上授權相關病歷資料，彈指之間就能完成理賠，大幅提升理賠效率。

一般民眾申請保費理賠，須交付各種就醫資料等證明，一來一往常常需要耗費相當多的時間，具臺灣人壽統計從檢附相關資料，到申請理賠金理賠，平均需要13天的時間，現在業者透過新的服務，希望未來能縮短到3天，甚至更短，讓民眾在出院前就能領取。

員榮醫院院長張克士說，員榮醫院「eClaim理賠區塊鍊」今天正式啟用，未來民眾申請保險理賠，不僅便利、簡單且快速，最重要的是非常安全，透過區塊練加密技術，民眾可以隨時在自己帳戶，查看較隱私的醫療資料，除申請保費使用，也能隨時掌握自身健康，還能作為其他醫療用途或諮詢。

臺灣人壽副總經理曾玉潔說，員榮醫院為中部第一家合作醫療院所，未來民眾透過最新的區塊鍊技術，讓民眾的醫療資訊能安全的在網路上傳輸，還能防偽、防漏、防濫用，未來希望能推廣到更多醫療體系與管道，提升保戶服務體驗。

(中時 )