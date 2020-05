謝東閔陪朱智賢開道歉記者會。(圖/翻攝自東網)

港姐朱智賢和已婚男星黎振燁日前被拍到在車中密會,各自出軌男友謝東閔與懷孕妻子,遭到外界撻伐,朱智賢日前在男友陪伴下開道歉記者會就神隱了,近日終於在社群網站發聲。

朱智賢被抓包偷吃人夫後,IG一度設定為私人帳號,近日才又轉為公開,但距離上次發文已是三周前,今(11日)她終於開腔,在限時動態分享一段話,寫著:「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.」(別勉強去平定風浪,讓自己平靜,風浪自會散去),似乎在自我打氣。

朱智賢IG分享貼文自我喊話。(翻攝自IG)

朱智賢和黎振燁因拍港劇《食腦喪B》日久生情,雙雙出軌被罵翻,傻眼的是,朱智賢解釋是因自己演戲經驗不多,沒抽離出角色才做錯事,讓網友聽了更不買單,就連香港資深男演員王喜也看不下去酸她理由太牽強。

