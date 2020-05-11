議員謝美英指中壢普忠路跟環中東路口只有兩線道，卻特別設右轉專用道，駕駛不想被左轉車道擋住，就會吃上紅單。(蔡依珍攝)

桃園道路標線「陷民不義」，不但公車站牌前就是紅線，公車司機接客上下車就吞罰單，也有兩線道卻設右轉專用道，直行車主只有吃紅單和被左轉車擋道2選擇，抱怨連連，議員謝美英要求全面體檢桃園道路標線問題，市長鄭文燦允諾全面檢討，易造成違規部分要改進。

謝美英指出，黃線限停3分鐘、紅線全面禁臨停，但桃園卻有不少公車站牌設在紅線區，公車司機每天停靠都「心驚驚」，一旦被拍照檢舉只能硬著頭皮吞罰單，認為公車站牌就該搭配公車專用停等區。小黃司機也抱怨，桃園主要支幹道路旁全紅線、無上下車專用區，乘客隨叫隨停，無所適從，陳姓司機就曾因停在紅線讓乘客下車，短短2分鐘被後方行車紀錄器檢舉，一整天的跑車錢也飛了。

謝美英還指出，中壢普忠路跟環中東路口只有兩線道，卻特別設右轉專用道，尖峰時段直行車道被左轉車堵住，一路回堵到地下道，若逕自改走右轉道就會吃「未依標線行駛」紅單，只能繼續塞在車陣中，車主直喊冤，質疑沒擋到右轉車流還被開單，強調台北車道數夠多才設專用道，桃園畫虎不成反類犬。

謝美英呼籲應該全盤檢討桃園道路標線問題，包括公車站牌設在紅線區、計程車紅線區上下客、直行車占用右轉道、沒有機車待轉區等，避免製造違規陷阱，挖洞給駕駛跳、陷駕駛於不義。

「大家都想有車坐、卻不想有站牌！」交通局長劉慶豐表示，公車停靠區及站牌的規畫常遇到當地里長或里民持不同意見，不希望自家門口設置站牌、甚至被畫成公車停靠區，計畫因此受阻，會加強道路重點警示宣導、檢討改善。

鄭文燦表示，部分公車站牌設置在標線畫設之後，指示交通局，若公車站牌附近畫設紅、黃、白線，畫錯或易造成違規，都要通盤重新檢討。

(中時 )