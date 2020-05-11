英國首相強森10日公布新冠肺炎疫情的防疫新措施，將向入境英國的旅客實施強制檢疫隔離，旅客入境後必須自我隔離14天，防堵病毒境外移入，但因為英法簽署了互惠協議，因此入境的法國旅客可以豁免這項強制檢疫措施。此外，愛爾蘭旅客也可豁免。

強森10日表示：「我注意到，再過不久是時候對搭機入境人士實施隔離了，畢竟國內的感染率已大幅下滑。」

但強森政府後來澄清，檢疫隔離不僅適用於搭機旅客，也適用於透過其他方式入境的旅客。

根據《泰晤士報》報導，新措施包括旅客入境時須申報入境後自我隔離的住址。當局將對旅客進行抽查，違者會面臨罰款或驅逐出境。

但目前航空業者與機場營運公司都不清楚新措施的具體細節，也不知道新措施何時開始以及何時結束。除了施行細節不清不楚，旅遊觀光業者也哀號，這個措施是「災難」，估計將讓旅行社業者今年損失45億英鎊至50億英鎊。

新冠疫情已對英國的航空業造成重傷，而今政府又要求入境旅客隔離，會進一步惡化航空業的生存空間，遂呼籲政府為航空業提供額外的援助。

(中時 )