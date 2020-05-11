受新冠肺炎疫情影響，華航（2610）4月份合併營收83.22億元，去年同期減少59.55億元，減幅41.71％。其中，客運收入4億元，較去年同期減少92億元，減幅高達95.83％，貨運收入73.95億元，較去年同期增加38.92億元，增幅高達111.10％。

華航4月客運佔營收比重僅剩4.81％，主因為受新冠肺炎影響，客運大量減班停飛所致；去年全年客運營收佔比有63.47％。

貨運部分因為各國邊境管制及旅客銳減，各國航空公司客機航班大幅度取消，機腹載貨艙位銳減，但是各國醫療用品及物資運送需求增加，華航因為擁有18架全貨機，加上部分客機當貨機用，因應市場變化機動調節運能，適時把握特殊急貨商機及包機需求，加上進口中國物資需求增加，歐美回程至大陸地區班機裝載率均有提升，整體貨運收入激增，貨運佔營收比重提升至88.86％；去年全年華航貨運營收佔比僅29.20％。

(工商 )