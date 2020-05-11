氣動元件廠台灣氣立大陸廠農曆年後受新冠肺炎疫情影響，2月雖延後開工，3月卻拜醫療器材短急單訂單湧現，營收創近18個月新高，第一季合併營收年減幅14％，使得第一季毛利率達31％，加上縮減營業費用有成，第一季獲利不減反增，淨後淨利1,596萬元，EPS從去年同期0.22元提高至0.24元。

氣立今(11)日公布，第一季合併營收2.93億元，稅後淨利1,596萬元，EPS為0.24元。氣立表示，氣立農曆年後復工後，大量防疫設備訂單挹注，帶旺氣立生產口罩機台關鍵氣動元件需求，台灣泰山廠年後忙加班趕貨，上海廠因特許生產醫療設備應用，提前於2月10日復工生產，帶動氣立3月合併營收飆升。

氣立指出，氣立去年整年度改善營運體質，從落實兩岸研發分工，提升研發品質與能量，同時進行產線自動化升級，人員汰弱留強，降低生產不良率等方面著手，有效縮減營業費用，這使得氣立今年第一季面對疫情嚴峻，獲利仍有增無減。

氣立表示，近期除防疫設備訂單需求外，第二季原有客戶電子設備及5G通訊等訂單，也隨疫情緩和開始復甦，氣立5月產能全開，上海及台灣兩地泰山兩廠全面加班出貨，以因應市場需求。第二季起，電子設備及5G設備、應用裝置相關訂單已陸續啟動，4月營收創21個月以來新高。

氣立表示，疫後時代，全球產線回流與人力成本持續成長，將使自動化製造成為主流，今年第三季落成啟用的平湖邦燁新廠，將成為氣立營運起飛升級的重要生力軍。

(工商 )