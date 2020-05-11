日前在印度班加羅爾（Bangalore）發生一起家庭悲劇，由於當時天氣太熱，家人便將門打開通風，沒想到有隻野豹卻趁深夜時偷偷潛入，並將一名3歲大的男童叼走，家人在隔日清晨發現男童不見後，趕緊動員村民一起擴大搜索，沒想到最後只找到被咬剩半截的小屍體。

根據《Times Of India》報導，事發於8日晚間，媽媽高莉（Mangala Gowri）當時正和3歲的兒子赫曼特（C Hemanth）在屋內睡覺，不過因為室內太過悶熱，高莉決定開門通風，沒想到隔天清晨5點醒來後，竟發現兒子不在身邊，家中也都未見其身影，於是她趕緊告訴老公錢德皮（Chandrappa）。

夫妻倆在家裡附近尋找卻都未果，錢德皮立刻召集村民協助搜索，最後終於在距離屋子300公尺外的叢林中發現，僅剩一半的赫曼特屍體。根據赫曼特身上的齒痕研判他是遭到野豹咬死，因此相關單位決定在案發屋子附近放置4個捕獸籠，盼能盡快將其捕捉，以免又有人遭到攻擊。

其實過去就曾發生多起野豹攻擊事件，在今年1月份時，印度旁遮普邦（Punjab）一處民宅遭到野生花豹闖入，當時動員許多人力圍捕，不過有部分民眾朝著花豹丟擲石塊，導致情況失控，花豹受到驚嚇後開始亂竄，期間不僅抓傷不少圍捕的人員，甚至還咬傷至少6人。

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(中時電子報)