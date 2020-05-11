連鎖餐飲集團六角（2732）董事會通過首季合併財報，由於全球各國相繼封城鎖國防疫，衝擊旗下Chatime日出茶太營運，致使歸屬母公司稅後淨利820萬元，季減89.8%、年減88.52%，每股盈餘0.2元，雙創單季新低。

六角首季合併營收8.56億元，季減32.09%、年減21.9%，創近2年低點。由於營收規模下滑，營業利益僅0.19億元，季減85.08%、年減83.12%，營益率僅2.31%，遠低於去年第四季10.52%及同期10.69%，創歷史新低。

六角亦公布4月自結合併營收2.08億元，較3月2.71億元減少23.27%、較去年同期4.09億元減少49.13%，下探近3年低點。前4月合併營收10.66億元，較去年同期14.98億元減少28.84%，雖為近3年同期低點、仍創同期第3高。

六角表示，「Chatime日出茶太」品牌布局全球六大州，隨著新冠肺炎疫情於全球陸續爆發，歐洲、美洲、東南亞、東北亞等各國政府延長民眾留在家中、封城、鎖國等禁令，居民行動及商場營業受限，大幅影響實體門市營收，代理商對總部拉貨力道減緩。

對此，六角先前已提出3大訴求因應，包括集團董事長至年底不支領薪酬、全體董事不支領去年酬勞，以及部分高階主管主動自請為期1-3個月的不領薪酬進修假，力求不裁員、不減薪，以守護集團員工生計，並保持疫情過後再度積極擴張實力。

六角指出，最先經歷封城的中國，截至4月底已有近8成加盟店恢復營運，單店營收回升至去年同期7~8成，消費回溫力道優於預期。

台灣亦因疫情波動而大幅影響來客數，但4月初推出「六角消費振興券」後，挹注境內營收達10%，拉升消費力道效果顯著。

展望後市，由於全球鎖國、封城政策解除時程預計將落在5月中到6月間，集團保守預期本季營運將會是全年谷底。法人預期，受歐美及東南亞封城防疫等措施衝擊，六角第2季營運將落於損平邊緣，可能出現上櫃以來首次單季虧損。

不過，六角旗下「日出茶太」全球展店步調並未停歇，首季全球淨增約50家，年增近4成，續拚2022年達成全球2000店目標不變。面對後疫情時代，六角內部仍積極沙盤推演，等待全球各國陸續解封後再度積極擴張、搶占市占率。

(時報資訊)