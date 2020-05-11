兆勁(2444)首季每股賺0.01元，已連續三季由虧轉盈，惟4月營收仍在疫情衝擊下，呈現雙衰退。

兆勁第一季合併營收達3.94億元，為歷年同期新高記錄，並較去年同期大幅成長42.99%，受惠公司於既有網通事業良好穩定營運挹注，再加上記憶體事業受惠Flash、DRAM等記憶體模組新產品出貨放量，展現良好經濟規模效益，挹注第一季稅後淨利達69萬元、每股稅後盈餘(EPS)為0.01元，已連續三季繳出虧轉盈之佳績，顯示兆勁朝記憶體模組、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體再生晶圓及IC晶片設計等多元業務拓展之成效。

兆勁表示，隨著業務結構調整，第一季網通、記憶體事業營收比重為55%、45%，受惠Flash、DRAM等記憶體模組新產品、Mini LED出貨升溫挹注，整體出貨量放大帶動產能稼動率保持一定水準之上，帶動第一季整體毛利率、營業利益率分別達11.28%、0.05%，較去年同期的4.67%、-11.94%明顯優化。不僅如此，兆勁於記憶體事業版圖拓展再下一城，已於全球最大的記憶體模組獨立生產商及供應商建立業務合作關係，目前全球電腦、伺服器市場需求持續熱絡，且電子OEM廠持續加大備貨力道，有助於支撐DRAM及NAND Flash價格同步平穩的助益下，並有望帶動創造兆勁整體營運穩步向上。

另外，兆勁4月營收達7351萬元，月減少32.1%、年減少28.87%。

(時報資訊)