新藥研發公司太景*-KY(4157)受惠台灣經銷商恢復按月進貨、俄羅斯合作夥伴採購一批原料藥，4月營收衝至381.9萬元，月增1516％，年增238.6％；前4月營收714.1萬元，年增25.8％。

四月營收除了來自抗生素新藥奈諾沙星的銷售貢獻外，尚有出貨給俄羅斯合作夥伴R-Pharm的原料藥收入。太景董事長暨執行長黃國龍表示，「由於R-Pharm正在籌備當地藥證申請作業，四月份由太景出售一批奈諾沙星原料藥，作為準備當地NDA申請使用。」另外，台灣經銷商文德藥業於去年10月進行一次性採購後，已於4月份恢復進貨。太捷信口服膠囊在台灣銷售持續成長，單月出貨量年增14.3％。若計醫院採購量，今年1~4月較去年同期成長52％，銷售已進入穩定成長期；目前進藥醫院家數已突破52家醫學中心及醫院，另尚有十數家醫院正在進行採購及招標程序。

太景目前奈諾沙星注射劑除了已完成審查作業的中國大陸藥證外，台灣藥證申請也在正在審查程序中。黃國龍指出，因應大陸3月份公告的《藥品註冊管理辦法》及《藥品生產監督管理辦法》新法實施，明確規範藥品上市許可持有人制度，及其對藥品安全及品質管理責任的規定，太景與合作夥伴浙江醫藥正在配合辦理行政程序。而在台灣藥證申請上，目前正在進行NDA資料審查，一切皆依預估時程順利進行。

(時報資訊)