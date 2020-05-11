嘉中畢業生學測錄取台大醫學系，校長劉永堂（左三）稱許。（廖素慧攝）

嘉中學生張淵荏當曾擔任國際交流活動的英語口譯，錄取台大醫學系。（廖素慧攝）

嘉中學生洪子淵當義工不用農藥種田，錄取台大牙醫系。（廖素慧攝）

嘉中學生李國瑜感恩社工幫忙，第一志願錄取台大社工系。（廖素慧攝）

台灣大學學測申請放榜，嘉義高中有35人正取，錄取醫科的張淵荏曾在國際交流活動中負責英文口譯，正取第2名考上牙醫系的洪子淵當環保義工學不用農藥種田，領悟到同理心，李國瑜感恩社工幫助，第一志願上社工系。

校方表示，今年的競爭比往年激烈，因為疫情，很多學生不出國求學，加上去年首度採用5科選4，高分群很多人落馬，今年重考生大增，牙科今年也改採與醫科相同的甄選方式，有一、二階甄試，嘉中有4人上醫科，牙醫12個名額搶下3個，占4分之1，表現優異。

張淵荏屢次參加奧林匹亞物理、化學、數學競賽、高中英語單字及作文比賽，表現不俗；李國瑜因父親生病，母親當教職扛家計，他深感社工幫助他很多，以滿級分申請希望入學錄取台大社工系。

洪子淵是牙醫系正取第2名，申請頂尖大學台陽成北醫全都錄取，打出漂亮全壘打，喜歡釣魚，他說，擔任新港文教基金會環保小義工，跟社區長輩用自然農法種田，長輩教他「自己想吃什麼米，就種什麼米給人吃」，他體會到感恩及同理心。

邱雋壹、黃柏誠今年捲土重來錄取台大醫科，特別有感。黃柏誠說，去年普通班畢業考取台大森林，重考1年每天晨起跑步約半小時運動，提升讀書效率。邱雋壹說，感覺自己一直進步，期勉自己永不設限，繼續前進。

(中時 )