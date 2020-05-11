新冠肺炎疫情，重創各產業，為了讓農漁民度過難關，農委會提出1萬元的「農漁民生活補貼」，只要是投保農保、參加8大農糧政策、2018農業以外所得未達50萬元者可以申請，其中99萬名農民將直接入帳，首波將發放包括台南市、高雄市、南投縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、嘉義市等地區40萬名農民。

農委會主委陳吉仲表示，120萬農民中有99萬農民符合，其中有2萬多人因排富標準遭排除，因為農漁會把所有的資訊系統分流處理，也沒有在各地造成大排長龍的現象，這是最好的典範。

陳吉仲提及，除了第一波40萬名農民外，後天彰化縣、雲林縣、嘉義縣則有31萬農民就收到補貼，其餘各縣市在周四有25萬1000多人會收到。

此外，陳吉仲也指出，除了參加八大農糧政策外，另外還有1萬多名百大青農、青農聯誼會的農友，也會請各農會納入，這些農民也可以向所屬農會申請。

(中時 )