民進黨英派立委蔡易餘等人上周在立法院提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，把條文中「國家統一前」，修改成「因應國家發展」。國民黨革實院長羅智強今天酸說，蔡英文總統完全執政就完全負責，所以請便，國民黨不要再當煞車皮。但他提醒「蔡英文區長」，拿掉「國家統一」是不夠的，還要拿掉「台灣地區」、「大陸地區」，把「兩岸人民關係條例」改成「兩國人民關係條例」，否則和「馬區長」有什麼不同？

羅智強在臉書發文指出，民進黨要修掉《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第一條中「國家統一前」五個字；蔡英文已完全執政，就完全負責，國民黨也不必再當煞車皮，苦口婆心地勸蔡英文「不要當把台灣推上戰爭火線的人」；所以，蔡英文請便吧！

他說，他也要提醒一下「蔡英文區長」，要修改該條例，拿掉「國家統一」是不夠的，還要拿掉「台灣地區」和「大陸地區」的區別，否則蔡英文和民進黨罵了八年的「馬區長」有什麼不同？

羅智強說，當年馬英九依兩岸人民關係條例，談及兩岸依我國的法律，是「台灣地區」和「大陸地區」，被民進黨罵了八年的「馬區長」；結果，蔡英文當了四年的總統，民進黨在立法院的席次超級多數，兩岸人民關係條例依然未動，蔡英文當「蔡區長」當的可開心的很。所以，完全執政的蔡英文區長，快把《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸人民關係條例）改成《台灣與中國關係條例》（兩國人民關係條例），這樣就實現法理台獨了。快、快、快，趕快做，不要再騙了。

他說，順便提醒一下1450，不要再拿什麼修憲門檻高來當藉口，兩岸人民關係條例是「法律」，立院過半的民進黨要修就修，一點困難都沒有；所以，1450別再躲起來，記得一起來撻伐舔共的蔡區長；「天下一騙無難事，只怕沒有民進黨」。

羅智強在臉書也列上《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第一條：「國家統一前，為確保臺灣地區安全與民眾福祉，規範臺灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例。本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。」

(中時 )