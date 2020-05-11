儘管有選手確診新冠肺炎，UFC終極格鬥冠軍賽在台北時間周日進行UFC 249賽事，其中的由克魯茲（Dominick Cruz）對戰塞胡多（Henry Cejudo）的副主賽，裁判在第二回合還剩2秒時終結比賽，不少意見認為裁判過早介入，賽後落敗的克魯茲更指控：「裁判身上有濃濃的菸酒味！」

這場前冠軍克魯茲對上前奧運金牌塞胡多的激戰，第二回合右膝擊中克魯茲被塞胡多擊中下巴倒地，塞胡多趨前要施展地面打擊，不過裁判彼得森（Keith Peterson）在克魯茲還有意識且準備起身續戰時介入，在該回合進行到4分58秒時宣布比賽結束，塞胡多獲勝。

賽後記者會上克魯茲控訴：「賽前就聞到裁判身上濃濃菸酒味，這是肯定的。」克魯茲並說希望對裁判進行藥檢，且賽前就建議更換裁判。

目前UFC官方尚未針對克魯茲的指控有何回應或是會採取什麼樣的行動，美國雅虎運動網指出，如果克魯茲所言屬實，那麼就是很嚴重的問題，恐怕會令彼得森丟掉工作，假如克魯茲只是因為落敗而講出毫無根據的指控，也是很卑鄙的事。

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(中時 )