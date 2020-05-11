國軍退除役官兵委員會為守護榮家住民與醫護人員的健康，11日特別引進創新科技系統，作為榮家、榮院居家檢疫、隔離與臨床照護使用。（新竹榮家提供／陳育賢新竹傳真）

新冠肺炎肆虐全球，國軍退除役官兵委員會為守護榮家住民與醫護人員的健康，11日特別與科技公司簽約，攜手引進全球百大科技研發獎的「非侵入性光纖生理監測技術」與「24小時自動巡房系統」，作為榮家、榮院居家檢疫、隔離與臨床照護使用。

國軍退除役官兵委員會主委馮世寬表示，退輔會所屬榮總及各分院與榮家積極推動防疫工作，各項防疫作為均超前部署，感謝廠商提供智慧光纖薄墊設備，協助全台榮家及榮分院於中轉、隔離觀察等床位使用，強化防疫工作，未來期待雙方共同對外分享防疫經驗，透過雙方合作，進一步研發肺功能智慧照護系統，提升醫療照護品質。

廠商則表示，新冠肺炎主要侵犯下呼吸道系統，臨床表徵為咳嗽與呼吸喘，從國外經驗得知老人及慢性病者為這次肺炎最需要保護的對象，養護機構更是需要超前部署，且老人不易發燒，不一定能表達清楚自己的身體狀態，傳統的照護模式已無法滿足目前照護所需，仍需引進科技協助，提供更有效率的照護與管理模式。

此套系統為全球獨創，採用光纖高敏感、高精準的生理感測器，可早期監測個案生理的變化、即早介入處置，利用遠端監測，了解隔離個案動態、追蹤呼吸道症狀與睡眠情形，減少照顧者不必要接觸與感染的機會。

新竹榮家主任陳桂美則強調，醫護人員站在防疫第1線，必須先被保護才能保護他人，如能讓醫護人員減少因為量體溫，查呼吸數據而去查房的機率，不僅可以減少感染機會，同時更可節省防護衣的消耗並將穿脫防護衣的時間，用在其他緊急醫療及照護的工作上。

(中時 )