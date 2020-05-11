夏季是民眾戲水高峰期，也讓溺水意外頻傳，北市消防局近5年接獲356起溺水救援案件，造成227人死亡、119人受傷，為此將21處河濱公園列為防溺重點水域，但市議員王浩發現，竟有將近4成、共8處河濱公園沒有設置任何救生設施，儼然是奪命水域，要求北市府盡速補齊。

王浩今天下午在北市議會工務部門質詢指出，根據北市消防局統計，北市最易發生溺水月份為4到9月，而大湖公園、淡水河台北橋、淡水河敦煌碼頭、淡水河大稻埕救難碼頭、基隆河彩虹橋及碧湖公園是近5年北市前5大危險水域。

王浩表示，大湖公園高居5大危險水域榜首，5年溺水件數21件，死亡10人、受傷11人，但占地13公頃的園區，卻只配備6個救生圈、6個救生竿及23面警示牌，加上沒有人員定期巡視，未能阻止憾事發生。

此外，北市21處由水利處管理的河濱公園，被消防局列為北市防溺重點水域，其中竟有將近4成、共8處河濱公園完全沒有設置任何救生設施，包括古亭、龍山、雙園、華中、景美、延平、百齡右岸、河雙21號河濱公園，任由民眾暴露溺水危險中。

「新冠肺炎全台死6人就夠嚴重了，北市5年溺死227人不嚴重嗎？」王浩說，新北市針對易溺水地點加強宣導，北市卻毫無作為，除要求工務局相關主管單位盡速補齊不足的救生設施，也要求消防局提供工務局溺水相關統計數字，檢討必要作為。

消防局表示，會依照議員要求，後續按月提供溺水相關統計數據；工務局長林志峯也允諾，盡速掌握轄管場域救生設施需求，予以補齊。

(中時 )