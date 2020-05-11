連鎖餐飲集團瓦城(2729)4月營收持續受疫情影響，集團合併營收2.37億元，年減33.97%，衰退幅度較3月減緩。展望後市，隨著疫情趨緩，5月業績已漸回溫。

受新冠肺炎疫情衝擊，瓦城3月起透過研發優勢，以外帶、外送擴大銷售管道，深獲顧客信賴，同步合作外送平台服務範圍再擴增，積極拓展據點，5月起旗下「瓦城」、「非常泰」「時時香」、「1010湘」，以及「大心」五品牌再度新增37家門店，服務店點共達109家，滿足顧客在家享受美味餐點需求。

此外，受惠台灣已連續28天零新增本土病例好消息，政府表示可外出用餐、逐步回歸正常生活之宣導，母親節期間午晚餐期皆客滿，候位等待時間超過一個小時，5月營運持續回溫。

瓦城原訂2020年目標拓展集團店數雙位數成長，惟受疫情影響，市場布局轉趨謹慎保守，6月之前預備新開的分店及進軍美國計畫目前暫往後延，然瓦城泰統集團帳上現金充足，足以支應集團短、中期資金無虞，財務營運體質健全，將持續做好準備，並與通路保持良好溝通，只要有好的條件地點、市場回穩即可進行，營運亦可望逐漸回溫，帶動營收穩步向上。

(工商 )