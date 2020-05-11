電感廠今展科（6432）受惠於轉單效應，4月營收以9,200萬元寫下2018年8月以來新高紀錄，並且連續第二個月繳出月增、年增的營收成績單。

今展科統計，4月營收月增8.78％、年增18.1％，累計今年前4月營收3.2億元，年增9.76％；4月營收增長，主要受惠於LCD面板轉單效應，韓系大廠三星、LG逐漸淡出LCD面板，訂單轉往大陸京東方（BOE），京東方為今展科旗下客戶之一，身為京東方的供應鏈，今展科成為三星、LG淡出LCD市場的間接受惠者。

不過今展科也強調，目前的訂單型態以急單、轉單為主，5月的在手訂單看來仍然有撐，但最終還是要看客戶實際拉貨狀況而定。

今展科日前公告第一季財報，第一季歸屬母公司淨利達949.5萬元，季增50％、年減25％，獲利年減主要還是受到疫情衝擊，首季毛利率、營益率27.1％、4.83％，較前一季度呈現下滑，但營益率優於去年首季的3.28％。

(工商 )