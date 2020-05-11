陸軍269旅黃姓中尉排長之死，引爆軍中霸凌疑慮，同僚爆料黃掌心有「血書」，桃檢啟動偵辦，11日會同家屬解剖，確認左手掌心有名字，並無「刀、血、烏龜」等字樣，但字跡內容為何，桃檢以偵查中無法透露，強調將持續蒐集相關事證以釐清真相，請外界不要妄加臆測。

陸軍269旅黃姓中尉排長上月16日在營區輕生，外傳黃留下「血書」，「手掌心畫了一支刀，下面滴3滴血，旁邊還畫了一隻烏龜」等，同僚也爆料黃慘遭霸凌，黃母千字文給蔡英文總統，淚訴希望啟動調查還愛子公道。

桃檢指出，在事發當天立即進入現場蒐證及勘查，隔日會同法醫相驗，因家屬具狀表示對死因有所疑義，檢察官即要求進一步解剖，但家屬不願排長再挨刀，檢察官改聯繫法務部法醫研究所在4月27日複驗。

但家屬5月5日改變心意，又委任律師具狀表示希望安排遺體解剖，查明死因為自縊身亡或有外力介入，檢方排定11日解剖，並採集相關檢體進一步化驗，確切死因，將待法醫研究所鑑定報告確認。

檢方指出，解剖過程死者家屬及委任律師都在場，確認黃姓中尉排長左手掌心的字跡，並無刀、血和烏龜等物，但對於名字則不願多解釋，強調「證據到哪、辦到哪」將憑證據偵辦，已積極蒐集與本案相關的各項證據，並針對家屬提出各項疑點逐一調查，呼籲外界勿妄加臆測渲染，國軍也表示全力配合偵查，將儘速釐清全案事實及真相。

(中時 )