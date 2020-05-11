俄羅斯衛星通訊社11日報導，俄新冠病毒疫情防控指揮部表示，俄過去24小時內新增1萬1656例病例，累計確診22萬1344例。俄已連續9天確診人數破萬。據美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的即時數據，俄病例數字已超越英國及義大利，成為全球第三多國家，僅次於美國和西班牙。而目前西班牙確診數為22萬4350例，預料俄病例數明天就會超前，成為全球第二多。

衛星社引述消息說：「過去24小時，俄羅斯新增1萬1656例新冠病毒感染確診病例，涉及84個聯邦主體，其中5417例（46.5％）無臨床表現。」消息補充道，俄羅斯85個聯邦主體累計確診新冠病毒感染22萬1344例。

俄新冠病毒疫情防控指揮部表示，過去24小時，俄新增新冠病毒死亡病例94例，累計死亡人數達到2009人。其中，莫斯科新增死亡病例54例、莫斯科州14例、布良斯克州5例、聖彼得堡3例。

莫斯科負責社會發展問題的副市長阿納斯塔西婭·拉科娃表示，莫斯科又有4032名新冠病毒感染者經治療後康復，累計治癒已達1萬7822人。

另據新華社報導，俄羅斯首都莫斯科市市長索比亞寧10日在視察當地醫院時透露，莫斯科的救護站近期將補充300輛新救護車。

從5月12日起，莫斯科和聖彼得堡等地將要求民眾在公共區域戴口罩和防護手套，違反者初次罰款4000盧布，再次違反者將罰款5000盧布。

俄羅斯政府網站10日公布的一組數據顯示，俄政府已經撥付811億盧布用於幫助中小企業度過難關。

(中時 )