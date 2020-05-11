行政院提出紓困方案卻引來民怨，不僅困擾申辦民眾，也讓第一線承辦人員壓力大，現在又出現中央地方不同調，互相槓上的狀況。前新北市長朱立倫今天表示，排富儘速發放現金是原則，不要太多審核的標準，千萬不要只訂政策，卻忘了行政程序的執行可行性，徒然增加基層工作人員的負擔。

朱立倫今天在臉書上訪問前衛生署長楊志良與前新北市衛生局長林奇宏，三人大談防疫政策。朱立倫表示，多國將在年底研發出疫苗，準備重啟國門，重拾經濟動能，台灣因疫苗明年底才會上市，恐無法跟進，可能面臨鎖國困境，「沒有樂觀的本錢！」

朱立倫認為，台灣第一階段防疫成功，若要跟上國際復甦腳步，疫苗、快篩、藥物是三大關鍵，但因樣本數不夠，相對國際開發疫苗，能力有限。他強調，「到明年底才有疫苗真的太晚」，台灣疫苗部分，應該趕快加入「國際隊」，分享他國病毒株與抗體數據，跟國際一起合作開發，「絕對不能閉門造車。」

朱立倫表示，過去蔡政府一再強調五加二產業，但在生技產業實在「說得多、做得少」，「陳建仁副總統自己講台灣疫苗自給率只有8％！」朱說，台灣生技產業，過去長期以來「重製造、缺研發」，研發人才、後續產業鏈培養，以及研發投入的資源，相對不足，應該是政府未來發展生技產業應該補強的重點。

朱任前行政院副院長，於H1N1疫情期間，擔任總指揮官，與時任衛生署長楊志良共事。楊志良直言，除非疫苗成功，「否則台灣開放之後，恐怕會在恐懼中過日。」他提到，經濟何時解封，可以跟哪些國家往來，都應該儘速訂出標準。

至於生技產業，楊志良感嘆說，發展台灣的生技產業，還有很長一段路要走，每次都講的很多，但應該要有國家的團隊來統合資源。

林奇宏則強調，台灣第一波防疫成功，但廠商因為個案太少，台灣缺少國際合作，讓試劑產品沒有足夠的測試。他說，廠商自己有與各國業界交換訊息，但沒有一個總體的國家政策配合跟支持。台灣資源有限，定位要清楚，台灣的資通訊產業在檢疫過程中可以扮演重要角色，政府要有更多作法。

(中時 )