台灣動物緊急救援小組人員檢視受傷貓咪的傷口，貓咪相當配合。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市近1周內陸續驚傳3起捕獸夾傷害流浪貓狗案例，造成3隻貓、狗斷掌白骨外露，且全分布在人口密集區；台灣動物緊急救援小組11日感嘆，空有法律禁用捕獸夾卻宣導、查緝不力，呼籲政府正視捕獸夾猖獗的嚴重問題。

台灣動物緊急救援小組於5月10日接獲通報，在高雄市岡山區開元街附近的舊菜市場，發現1隻流浪貓遭捕獸夾切斷左後腳掌，且白骨外露；動物救援團隊在現場搭設誘捕籠守候多時，最後順利將這隻斷掌貓咪送往動物醫院搶救。而這也是高雄最近1周內第3起流浪動物遭捕獸夾斷掌案例。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，另兩件通報是小港、前鎮，共有1隻流浪犬及兩隻流浪貓，都遭到民眾放置的捕獸夾切斷腳掌，白骨外露；其中除了前鎮的斷掌貓尚未獲救外，其他兩例都已成功營救，送往動物醫院進行截肢手術，目前都還在治療中。

倪京台感嘆，台灣8年多前早已立法禁用捕獸夾，當時號稱「恐怖殺戮工具永遠消失台灣」，但事實上，因宣導及查緝不利，加上舉證困難，犬貓或野生動物遭捕獸夾斷掌的案例並未減少。

他說，目前《動物保護法》明文禁止製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，且《高雄市動物保護自治條例》更新增「未經許可不准持有捕獸夾」的條文來加強約束，但諷刺的是，高雄市出現捕獸夾夾傷貓狗的案例卻仍相當頻繁，讓動物緊急救援小組疲於奔命，許多斷掌貓狗更在獲救前就已喪命。

台灣動物緊急救援小組重申，使用捕獸夾是違反《動物保護法》的行為，如果導致貓狗重傷或死亡將加重處罰，呼籲政府正視捕獸夾猖獗的嚴重問題，早日讓這可怕的殺戮工具永遠消失。

(中時 )