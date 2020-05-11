輸銀攜手國貿局助陣出口企業，估計可挹注1000億資金。輸銀11日宣布，將和國貿局攜手推出對出口型台商的海外紓困專案，合計貸款利率減碼及最低2折的保費折扣雙管齊下，估計將可釋出千億資金協助出口企業紓困。

輸出入銀行指出，此次提出的方案，希望能在疫情期間，持續擴大協助我國廠商爭取出口訂單，解決接單後備料及購買機械設備的資金需求，因此與經濟部國貿局共同推出「義氣相挺 2.0」升級方案，其中出口安心貸適用範圍更寬、優惠再加碼、紓困更有感，包括提供廠商貸款利率最高減碼年利率 0.3％的優惠。

輸銀對此說明，凡屬受疫情影響產業，符合經濟部國貿局登記的出進口廠商，無論新舊案，只要廠商為辦理出口拓銷、外銷所需原物料，包括設備或零組件進口、整廠整案輸出或參與海外政府採購案等業務所需，不限貸款期限長短皆可申辦。

此外輸銀也進而對「放帳風險」升高分析，許多國外進口商紛紛告知出口商暫時無法還款或提出展延還款的要求，使得出口商對國外進口商的「放帳風險」大幅提高，但部分辦理放帳保險的外商公司則因放帳風險提高，對出口商反而得調高保費，出口商面對 "出口業績下滑"與"避險保費提高"的雙重壓力，等於處境雪上加霜。

也因此，輸銀與國貿局合作此次的紓困方案，也特別規劃了相關方案幫助營運受影響的出口廠商減輕徵信費與保費的負擔，優惠內容包括了徵信費方面放寬原徵信費免費優惠適用條件外，更提供首次申請買主徵信調查最低以31折計收徵信費優惠，且所繳徵信費更可於投保後折抵保險費。

至於輸出保險的保險費，輸銀也規劃以「託收方式(D/P、D/A)輸出綜合保險」、「記帳方式(O/A)輸出綜合保險」、「中小企業安心出口保險」等保費優惠來進行，例如，保險費率以 A 級國家等級計費，再以 75折優惠計收。

至於信用狀貿易保險，輸銀此次亦擴大優惠內容，開狀銀行位於指定國家者，最低以 2折計收，其餘國家者一律以 5 折計收保險費，而此次還特別新增「全球通帳款保險」優惠，對新成立或續約保單的應繳保險費以 7 折計收，保單結算補繳之保險費以 9 折計收。

輸銀指出，此次在疫情紓困上，協助出口廠商管控應收帳款的風險，承擔應收帳款無法收回的風險及協助追債作業，均為助陣廠商的重點，而在此次保費優惠及利息減碼的雙重挹注之下，估計將可為台灣的出口廠商，創造近新臺幣 1000 億之成長動能。

輸銀也對當前廠商出口海外面臨的嚴峻情勢分析，主要因為疫情擴散全球，世界各國紛紛祭出鎖國政策圍堵疫情，連帶導致經濟活動停擺，失業率大幅提升，影響民眾消費意願；起先是作為世界工廠的中國大陸延後復工，阻斷我國廠商原物料進口，隨著疫情的擴散，各國陸續封港鎖國，導致貨運航班銳減，除影響觀光旅宿、交通運輸及航空等產業，更中斷了各國間貿易往來，另疫情限制了商業活動進行，導致企業倒閉、民眾失業，使得全球消費需求萎縮，上述情況交相影響，因而使我國廠商及進出口貿易面臨前所未有的衝擊。

(工商 )