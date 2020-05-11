新冠肺炎疫情今年以來威脅全球，而台灣疫情從1月底開始升溫，從勞動部勞工保險局統計發現，申請育嬰留職停薪的人數也從2月開始顯現，特別是男性保險人，以30至34歲的男性保險人為例，年增58％。

在金融業工作、小孩不到一歲的新手爸爸林先生表示，太太去年已經請過育嬰留停，原本自己沒有申請的計畫，只是疫情爆發後，每天通勤、工作時在銀行櫃台都要遇到不同的民眾，很擔心沾染病毒回家、讓寶寶染病，所以跟太太商量後，毅然決然申請育嬰留停。

據勞保局統計，今年2月申請育嬰留職停薪津貼初次核付的人數為7,587人，與去年同期相比，暴增45.87％，而今年3月申請的人數也持續增加，來到8,041人，雖較去年同期略減，但在出生率下降的年代，是罕見的連續月增。

從年齡層來看，今年2月初次申請育嬰留停津貼的勞工集中在30至34歲，總計有2,964人，其中男性有454人、女性有2,510人。35至39歲的區間中，也有417名男性、1,754名女性勞工申請。值得注意的是，30至34歲男性勞工的申請情況與去年同期相比，年增58.19％，35至39歲也年增39.46％，30代男性申請的比例明顯增加。

育嬰留職停薪津貼可以維持是按照申請日前前6個月平均月投保薪資60％計算，每一子女合計最長發給6個月。勞動部官員表示，確實有些新手爸媽可能考慮到疫情因素前來申請育嬰留停津貼，在有6成薪資津貼的情況下，也能留在家中照顧幼兒、降低外出工作染病的風險。

(工商 )