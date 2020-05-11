興櫃連鎖餐飲公司乾杯(1269)4月自結合併營收1.68億元，月增20.43%、年減28.75%，前4月累計營收7.09億元、年減30.51%。展望後市，乾杯集團外賣服務正式開跑，旗下乾杯、老乾杯推出頂級和牛便當於Foodpanda、UberEats外送平台上架，並祭出外帶折扣優惠，其他品牌也積極籌備、拓展餐廳之外銷售通路，致力提升集團整體競爭優勢，力拼營運維持暢望。

另外，中國大陸店鋪已全面復工，乾杯恪守配合當地隔桌接客等復工管控政策，積極拓展外送服務因應；台灣部分則針對乾杯燒肉居酒屋與老乾杯共同推出「牛排猜猜看」活動、聯名洋芋片等行銷策略，黑毛屋本家也推出「春櫻和牛旬味鍋」吸客，成功降低疫情的衝擊，未來營運可望隨著疫情緩和後持續帶動顧客回流。

為鼓勵消費者至店用餐，乾杯燒肉居酒屋及老乾杯聯手推出「牛排猜猜看」活動，推出至今已送出超過1,600塊現切牛排；加上乾杯燒肉居酒屋更首度攜手零食領導品牌「樂事」，推出聯名洋芋片，並祭出持外包裝截角即可至店兌換肉品活動，截至目前已有超過100組來店兌換，帶動來客數降低衝擊，顯示行銷策略奏效；此外，受惠海外旅遊轉為國內消費，黑毛屋本家推出「春櫻和牛旬味鍋」，以櫻花入饌、打造粉色春季饗宴，一解國人無法出國前往賞櫻旅之遺憾，開賣至今銷售突破600鍋，顯示消費者仍願意出門嚐鮮新商品。

乾杯集團中國大陸13間分店，目前已全數恢復營業，隨著疫情漸進平穩、經濟動能逐步復甦，成功帶動業績較上月成長近9成；加上乾杯集團即時擴大布局中國大陸的外送市場，提供符合消費者需求的外送品項，疫情期間外送量明顯提升，有效成為集團另一成長動能來源。

乾杯集團發言人廖佳怡表示，中國大陸店鋪全面嚴格遵守當地政府復工管控政策，除了隔桌接客，更妥善運用包廂確保員工及顧客健康安全，隨著中國大陸店鋪復工率逐步提高，加上民生消費需求增溫，預期中國大陸事業動能將會逐漸復甦。

隨著疫情趨緩、消費者來店用餐意願增加，為掌握五一連假及母親節聚餐商機，乾杯集團秉持嚴格防疫措施、提供安全用餐環境給消費者的原則，旗下五大品牌乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45限時推出母親節套餐，讓消費者在疫情期間仍可讓媽媽享受頂級餐點，因兩檔訂席不錯，5月業績跌幅收歛。

(工商 )