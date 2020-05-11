台鐵一名女列車長因故意不播音提醒，害一堆旅客搭錯車，她還在IG發文寫道「其實我是故意不播音的，壞心車長是我」遭民眾截圖檢舉。事件發生後，有網友翻出，這名女列車長3年前曾在網路上分享，如何苦讀考進台鐵的心路歷程，沒想到擔任列車長才半年，就因為一個玩笑自毀前途。

據了解，這名趙姓女列車長未滿30歲、長相清秀，她3年前在網路上分享準備考試的祕訣時提到，熟記「鐵路法76條母條」才是得分關鍵，她當時花了兩個月將鐵路法背熟，不但邊背邊寫，複習時還直接朗誦。她也坦言，準備國考的過程辛苦又孤單，她感謝自己的堅持及努力，不料擔任列車長才半年就出事。

趙姓女列車長日前在IG自爆，5月3日從彰化接車北上時，因她故意不廣播提醒該班次為海線，導致要前往台中、豐原、苗栗的山線旅客搭錯，她最後還加上YA的表情符號，遭民眾截圖投訴，已遭台鐵調職處分。

(中時電子報)