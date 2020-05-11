全球商用置物設備廠益張(8342)首季合併營業收入淨額為3.76億元，較去年同期增加23%。在高毛利率醫療照護領域使用產品出貨增加、自動化製程及效能提升，及原物料採購整合降低成本等因素，合併毛利率20.2%，較去年同期18.5%提升1.7%，首季歸屬於母公司業主淨利為新台幣3,179萬元，年增55%，基本每股盈餘為新台幣0.95元，較108年同期新台幣0.61元增加0.34元。

益張指出，應用於醫療照護領域的高附加價值產品，第一季銷售比重由108年的5%提升至109年的11%，銷售金額更是增加了161%，再加上美國目標客戶的轉單效應於第一季開始大量出貨，以目前的掌握訂單狀況，第二季營運將持續暢旺。益張已經擴展醫療照護領域使用產品的設備產能，同時持續自動化設備建置，及擴充機械手臂焊接專線等產能，以儘快消化客戶的訂單。

益張指出，公司階段性營收成長的穩健策略，在歷經產品結構轉型、客戶結構調整、自動化製程建置及供應鏈整合等，目前已經收到初步成效，因此營運將再邁入下一階段成長周期，109年將會有有機會重回營運成長趨勢的一年。

(時報資訊)