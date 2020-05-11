2019年金管會公佈「銀行申請業務試辦作業要點」後，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行，以創造無限可能的「What if We Could」品牌精神，2月中與全聯天母天玉店攜手推出「國泰世華金融服務站」長駐店，接著更於南港、五股、桃園及台中、台南跟高雄等地區的全聯門市設置機動點。

截至4月底為止，已協助逾2000位客戶解決開戶收件、信用卡或是國泰世華行動銀行APP等相關金融問題，5月雙方再度攜手前進宜蘭，將於全聯福利中心羅東光榮店推出金融服務站機動點，期待能將金融服務深入更多有需求的角落。

對於機動點選擇進駐宜蘭縣羅東鎮，國泰世華銀行副總經理鄭有欽表示，宜蘭縣目前人口逾45萬人，國泰世華在宜蘭有1間宜蘭分行，而全聯福利中心在宜蘭縣則擁有20家分店，其中6間在羅東鎮，希望能透過機動點進駐全聯羅東光榮店，拓展國泰世華在宜蘭地區的服務範圍，深入社區滿足宜蘭居民的金融需求，實現客戶在哪，國泰世華金融服務就在哪的「鄰」距離精神。

「國泰世華金融服務站」提供開戶申請收件、數位服務推廣與諮詢、信用卡申辦及優惠諮詢、自動化設備諮詢與教學等4大業務，打破傳統銀行時間與空間限制，將服務時間延長至晚上9點，不僅創下銀行業先例，同時也大幅提升消費者享受金融服務的機會跟方便性。

國泰世華銀行金融服務站試辦以來，打造親切且便利服務環境，提供客戶在生活上即能享受金融服務的需求，不論是ATM便利的繳費功能教學，或是行動銀行零時差的服務說明，皆為數位金融的普及化盡推動之力。

接下來國泰世華金融服務站機動點。也會分別於全聯台中市政店及蘆竹光明店駐點，藉由走訪各地區的模式實現與鄰常在。

(時報資訊)