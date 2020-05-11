連鎖餐飲集團瓦城（2729）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年4月合併營收續「雙降」至近5年半低點。不過，隨著疫情趨緩帶動顧客回流，母親節檔期午晚餐期皆客滿，預期5月營運可望持續回溫，並對暫緩的相關展店計畫持續做好準備。

瓦城公布2020年4月自結合併營收2.36億元，較3月2.43億元減少2.99％、較去年同期3.58億元減少達33.97％，年減幅雖略有收斂，仍續創近5年半低點。累計1～4月合併營收13.33億元，較去年同期16.09億元減少17.12％，創近4年同期低點。

新冠肺炎疫情衝擊消費者外出用餐意願，瓦城對此透過研發優勢，3月起透過外帶、外送擴大銷售管道，5月旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5品牌再新增37家門市，將提供外帶外送服務的門市增加至109家，滿足顧客在家享受美味餐點需求。

展望後市，瓦城今年拓展腳步轉趨審慎，6月前展店計畫及進軍美國市場進度均延後。不過，受惠台灣已連28天無新增本土病例，指揮中心表示可外出用餐、逐步回歸正常生活，瓦城母親節期間午晚餐期皆客滿、候位時間超過1小時，5月營運可望回溫。

瓦城表示，集團財務營運體質健全、帳上現金充足，足以支應短、中期資金無虞，將持續做好準備，並與通路保持良好溝通，只要有好的條件地點、待市場回穩即可進行原定展店計畫，營運亦可望逐漸回溫，帶動營收穩步向上。

(時報資訊)