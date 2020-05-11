華宏(8240)第1季合併營收21.71億元，年增3.98％；營業淨利0.36億元，年增57.58％；歸屬母公司業主淨利為0.34億元，年增逾3.6倍，每股盈餘0.35元。

華宏首季獲利優於預期，主要來自公司持續優化產品組合及新產品開發成功，使獲利能力改善，營收成長主要延續去年光電材料偏光片及貼合膜等產品訂單增加；在產品應用別方面，受COVID-19(新冠肺炎)疫情衝擊，企業及學校推動在家辦公及遠距教學，IT面板需求暢旺，尤其以監視器(monitor)產品方面的光學膜片出貨增溫。

華宏4月合併營收8.63億元，月增7.6％，年增3.68％，前4月合併營收30.35億元，年增3.97％。展望第2季，雖受疫情影響，產業及市況不確定性仍高，但預期第2季IT面板需求，如監視器(monitor)、NB等出貨仍可望保持成長，有助於帶動華宏材料銷售穩定成長。

(時報資訊)