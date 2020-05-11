國姓鄉徐姓國中生，因協助受傷寡母裁切牧草餵水鹿，竟遭機器切斷手指！縣長林明溱心疼之餘，指示教育處將全縣100多位困苦家庭學生造冊列管，先發送每人3萬元慰助金，讓他們安心向學，未來也將結合社會資源，適時啟動救助機制。

林明溱11日在縣務會議中，指示教育處詳查縣內國中小學有隔代教養、新住民單親家庭、或無父母由兄妹打工撫養等情形，並將先動用縣長慰問金給予關懷扶助，減少家庭經濟壓力，幫助他們安心向學，並研議經常性關懷扶助方案，讓他們安心學習成長，未來能成國家棟梁，回饋鄉梓。

林明溱說，徐姓學生雖是個案，但在全縣各國中小學，可能還有許多個案未被發掘，他們可能法令規定限制，被排除在政府社福系統之外，急待關懷扶助。

根據教育處調查，全縣有100多位學生，家庭經濟處遇困難，初估救助經費約400多萬元，但急難救助只能解一時之困，需要建立長期扶助方案，幫助這些孩子安心接受教育，因此，希望社會各界有愛心的企業、團體發揮善心，踴躍捐輸。

教育處長陸正威表示，縣內仍有許多學生家境困難，放學後還要幫忙家務、農務，甚至因此受傷事件也偶有發生；經調查結果，全縣有100多位學生急需扶助，該處將盡快發放縣長慰助金，幫助這些孩子在下個階段的學習能更安心，有更好的發展。＃清寒 ＃慰助金

(中時 )