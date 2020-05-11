伊朗在阿曼灣（Gulf of Oman）舉行新式反艦飛彈的武器測試，結果誤擊了同樣參與測試的後勤補給艦，造成艦體嚴重受損，艦上死傷慘重。這是伊朗今年以來第二次重大的誤擊事件，顯示伊朗因美國持續施壓，判斷力已出了問題。

今年1月8日，烏克蘭國際航空的班機從德黑蘭出發，原定飛往基輔，結果起飛沒多久，飛機就墜毀，機上176人全部罹難。幾天後伊朗承認這是防空部隊的誤擊，錯認民航機為敵機導致的悲劇。

今天在阿曼灣的飛彈誤射，詳細的事故原因還沒有官方說法，但顯然是負責發射飛彈的「賈瑪蘭」號，在將預定的彈著區域的補給艦「科納洛克」號當成標靶目標，會出現這樣的錯誤，想必是演習的橫向聯絡出了問題，沒有確定各船隻的相對位置，使得過於靠近靶區的「科納洛克」，變成飛彈的攻擊對象。

1988年7月3日，美國神盾巡洋艦文森尼斯號誤認民航機為戰機而擊落。(圖/美國海軍)

類似的錯誤美國也曾經犯過，同樣發生在伊朗與波斯灣，這就是1988年7月3日的伊朗航空655號班機空難，當時美國神盾巡洋艦文森尼斯號(USS Vincennes ,CG-49)在波斯灣戒備，由於美國與伊朗長期關係緊張，使得所有從伊朗起飛的航空器，都美軍被視為潛在威脅。當天，文森尼斯號的雷達捕捉到從德黑蘭起飛的飛機正朝著巡洋艦飛來，文森尼斯誤判這架飛機是伊朗的雄貓戰機，艦長下令發射兩枚飛彈，結果那是655號班機，機上290名乘客全部罹難，是當年美國海軍的重大醜聞。

這3起事件雖然肇事者各不同，但是都有一項共通點，就是肇事者都處在精神高度緊張的狀態，也就是美國與伊朗的長期敵對。

今年初，美國發動精準打擊，狙殺伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼(Qassim Soleimani)，伊朗軍方必然相當憤怒，也擔心類似的攻擊還會持續，能夠想像伊朗防空部隊是怎樣的精神緊繃，一有風吹草動，就以為是美國的再次動手，這很可能就是誤擊烏克蘭客機，以及這次誤擊友艦的原因之一。

美國對伊朗的施壓不會減緩，他們也希望伊朗再多犯錯誤，所以伊朗只能自己穩住心態，管理與行動規則要正確，不然類似的悲劇還可能持續。

(中時電子報)